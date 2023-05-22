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Tekvando Yıldızlar Grup Yarışmaları Ordu'da Başladı

Tekvando Yıldızlar Grup Yarışmaları Ordu'da Başladı

Spor Haberleri

Ordu'da düzenlenen Tekvando Yıldızlar Grup yarışmaları başladı. Yarışmalara 17 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

- Tekvando Yıldızlar Grup yarışmaları Ordu'da başladı

ORDU - Ordu'da düzenlenen Tekvando Yıldızlar Grup yarışmaları başladı. Yarışmalara 17 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmaların açılış seremonisi gerçekleşti. Atatürk Spor Salonu'nda başlayan yarışmalar, yarın sona erecek.

Yarışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yarışmalara 17 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılım sağladığını söyledi. Türkiye'de gençlerin her türlü spor branşında ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Genç, "Ülkemiz tekvandoda branşında her olimpiyatta ülkemizi gururlandırıyor ve madalya sayımızı arttırıyor" dedi ve sporculara başarılar diledi.

Açılış programının ardından yarışmaların ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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