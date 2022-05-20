Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada - Haberler

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Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Spor
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Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

DİYARBAKIR'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı.

DİYARBAKIR'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Türkiye, Mayıs, Spor, Haberler

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