Tekvando Milli Takımı Seçmeleri Konya'da Yapılacak

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda tekvando branşında mücadele edecek sporcuları belirlemek için milli takım seçmesi Konya'da yapılacak. Seçmelerde erkeklerde 58, 74, 80 ve 87; kadınlarda ise 46, 53, 57, 62, 67 ve +73 kilolarda yarışılacak. Oyunlar 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çin'in Chengdu kentinde yapılacak Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda tekvando branşında mücadele edecek sporcuları belirlemek için milli takım seçmesi düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, seçmeler 15 Haziran Perşembe günü Konya'daki Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Milli takım seçmesi erkeklerde 58, 74, 80 ve 87; kadınlarda ise 46, 53, 57, 62, 67 ve +73 kilolarda yapılacak.

Oyunlara erkeklerde Görkem Polat (54 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo); kadınlarda ise Merve Dinçel (49 kilo) ve Merve Nur Erdem (73 kilo) direkt katılacak.

Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları, 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.