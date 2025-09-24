Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Öncesi Üçlü Kamp Döneminde

Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesinde İngiltere ve Mısır ile Ankara'da üçlü hazırlık kampına girdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında üç ülkenin milli takımları, Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye'den 19, İngiltere'den 12, Mısır'dan da 9 sporcu kamp çalışmalarında yer alıyor. Kamp, 5 Ekim'e kadar sürecek.