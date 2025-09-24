Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Öncesi Üçlü Kamp Döneminde
Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İngiltere ve Mısır ile birlikte Ankara'da üçlü bir kamp dönemi geçirmeye başladı. Kampta Türkiye 19, İngiltere 12 ve Mısır 9 sporcu ile yer alıyor.
Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesinde İngiltere ve Mısır ile Ankara'da üçlü hazırlık kampına girdi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında üç ülkenin milli takımları, Ankara'da bir araya geldi.
Türkiye'den 19, İngiltere'den 12, Mısır'dan da 9 sporcu kamp çalışmalarında yer alıyor. Kamp, 5 Ekim'e kadar sürecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor