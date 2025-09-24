Haberler

Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Öncesi Üçlü Kamp Döneminde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İngiltere ve Mısır ile birlikte Ankara'da üçlü bir kamp dönemi geçirmeye başladı. Kampta Türkiye 19, İngiltere 12 ve Mısır 9 sporcu ile yer alıyor.

Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesinde İngiltere ve Mısır ile Ankara'da üçlü hazırlık kampına girdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında üç ülkenin milli takımları, Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye'den 19, İngiltere'den 12, Mısır'dan da 9 sporcu kamp çalışmalarında yer alıyor. Kamp, 5 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.