Tekvando Milli Takımı antrenörlerinden Cemal Toman ile eşi depremde hayatını kaybetti Spor Haberleri Türkiye Tekvando Federasyonu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Kahramanmaraş bölgesi milli takım antrenörlerinden Cemal Toman ve eşinin vefat ettiğini duyurdu. Türkiye Tekvando Federasyonu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Kahramanmaraş bölgesi milli takım antrenörlerinden Cemal Toman ve eşinin vefat ettiğini duyurdu. Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraş bölgesi milli takım antrenörlerinden Cemal Toman ve eşi Songül Toman vefat etmiştir. Merhum Cemal Toman ve değerli eşine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi. Yaşanan deprem felaketinde tekvando camiasından Malatya bölgesinden milli takım sporcusu Adil Türk ve Hatay bölgesi sporcusu Kübra Naz Kılıç da hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Spor Kahramanmaraş Türkiye Spor Haberler

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