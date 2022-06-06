Tekvando kuşak sınavında minikler yetenekleriyle göz doldurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekvando kuşak sınavında minikler yetenekleriyle göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Tekvando kuşak sınavında minikler yetenekleriyle göz doldurdu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ülkemize başarılar getirecek minik ve yıldız sporcuları yetiştirmek için açılan tekvando kurslarına katılan öğrenciler, kuşak sınavında başarılı olmak için ter döktü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ülkemize başarılar getirecek minik ve yıldız sporcuları yetiştirmek için açılan tekvando kurslarına katılan öğrenciler, kuşak sınavında başarılı olmak için ter döktü.

Aliağa'da, tekvando kurslarına katılan 113 öğrenci kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Öğrenciler, bildikleri tekvando tekniklerini sergileyerek, beyazdan sarı kuşağa, yeşilden mavi kuşağa, kırmızıdan kırmızı siyah kuşağa terfi etme hakkı kazandı. Yetenekleriyle göz dolduran miniklerin performansı alkış aldı. Sınav sonrasında, başarılı olan ve bir üst kuşağa geçen tekvandoculara başarı belgeleri ve yeni kuşakları takdim edildi.

Tekvando Antrenörü Ziya Cönge, "Sınavımızı gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde Yıldızlar Türkiye Şampiyonası var. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın desteğiyle müsabaka için Sivas'a gideceğiz. Temmuz ayında Minikler Türkiye Şampiyonası var. Önümüzde çok yoğun bir programımız var ve hedeflerimiz için Aliağa Gençlik Merkezinde yaz kurslarımız ile çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Aliağa İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title