Teksüt Bandırmaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor
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TFF 1'inci Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Takım, Bandırma'da yapacağı çalışmaların ardından Bolu'ya kampa gidecek. Transfer sezonunda hareketli günler geçiren Bandırmaspor, tesisleşme konusunda da önemli adımlar atıyor.
Bordo beyazlılar, sezonun ilk çalışmasını Bandırma'da yeni tesislerinde yapacak. Teknik direktör Ersan Parlatan yönetiminde mevcut ve yeni transferleriyle çalışmalarını 11 Temmuz'a kadar Bandırma'da sürdürecek olan bordo-beyazlılar, daha sonra kamp için Bolu'ya gidecek. 13 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında Bolu kampının 1'inci etabı, 25 Temmuz-6 Ağustos haftasında ise 2'nci etabı gerçekleştirilecek.BANDIRMASPOR'DA HAREKETLİ GÜNLERTransfer sezonuna hızlı başlayan Bandırmaspor ilk etapta yabancı transferine odaklandı. Forvet hattına Arjantinli Raul Bobadilla'yı alan Bandırmaspor Surinam asıllı Florian Marc Jozefzoon ile kanat hattını güçlendirdi. İç transferde Giresunspor'dan Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Altınordu'dan Emirhan Aydoğan ile anlaşan bordo-beyazlı takım, Başakşehir'den Emre Kaplan ve Mert Çelik ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Berkan Mahmut Keskin ile sözleşme yapılırken Remi Mulumba ve Levent Ayçiçek ile de sözleşme yenilendi.GÖÇMEZ: TESİSLEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZBandırmaspor Başkanı Onur Göçmez mücadele gücü yüksek bir takım yaratmak istediklerini belirterek, "Amacımız bir yanda tesisleşme konusunda önemli adımlar atarken diğer yanda TFF 1'inci Lig'de mücadeleci bir takımla şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. 'Güçlü takım' mottosuyla başladığımız yeni sezon için çok dikkatli bir transfer politikası izliyoruz. Sezon biter bitmez yeni hocamız Ersan Parlatan ve sportif direktör Abuzer Şahin ile anlaştık. Kulübümüzün mali yapısını bozmadan takımın eksik yanlarını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Türk futbol kamuoyuna oyun kalitesi yüksek mücadeleci bir takım seyrettirmek istiyoruz" diye konuştu.BANDIRMASPOR'A 2 YENİ BİNA KAZANDIRILDI2023-2024 sezonuna 2 yeni tesis ile girecek Bandırmaspor'un antrenman sahalarının olduğu yere kulüp idari binası ile futbolcu ve ailelerinin vakitlerini geçirebilecekleri "InBordo" binası yapıldı. Kulüp idari binasında başkanlık ofisi ile kulüp idari yönetimi ve basın toplantı odası yer alacak. InBordo'da ise teknik heyetle, futbolcu ve ailelerinin vakit geçirebilecekleri bir sosyal alan yaratıldı. Renavasyon yapılan binada ise teknik heyet için odalar, fitness salonu ve sağlık odası yer alıyor.
Ayrıca Bandırmaspor ilk kez bu sezon yenilenen antrenman sahası ile yapımı bu yıl tamamlanan antrenman sahasını kullanabilecek.