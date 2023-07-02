Teksüt Bandırmaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Bordo beyazlılar, sezonun ilk çalışmasını Bandırma'da yeni tesislerinde yapacak. Teknik direktör Ersan Parlatan yönetiminde mevcut ve yeni transferleriyle çalışmalarını 11 Temmuz'a kadar Bandırma'da sürdürecek olan bordo-beyazlılar, daha sonra kamp için Bolu'ya gidecek. 13 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında Bolu kampının 1'inci etabı, 25 Temmuz-6 Ağustos haftasında ise 2'nci etabı gerçekleştirilecek.

Ayrıca Bandırmaspor ilk kez bu sezon yenilenen antrenman sahası ile yapımı bu yıl tamamlanan antrenman sahasını kullanabilecek.