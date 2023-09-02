Teksüt Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Teksüt Bandırmaspor'un gollerini Mucahit Albayrak, Djitte ve Jozefzoon attı.