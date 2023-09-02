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Teksüt Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-1 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Teksüt Bandırmaspor'un gollerini Mucahit Albayrak, Djitte ve Jozefzoon attı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Susuz

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 86 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 46 Bobadilla-Dk. 60 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 70 Sitoe)

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 84 Muhammed Akarslan), Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman, Rashad Muhammed (Dk. 52 Del Valle), Nalepa, Roshi (Dk. 58 Ndlovu), Erdi Dikmen (Dk. 84 Hakan Yavuz), Mikail Okyar

Goller: Dk. 19 Nalepa ( Sakaryaspor ), Dk. 45+2 Mucahit Albayrak, Dk. 54 Djitte, Dk. 90+9 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Ersan Parlatan (Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 42 Emirhan Aydoğan, Dk. 76 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 45+2 Cihan Topaloğlu, Dk. 66 Rotman, Dk. 86 Nalepa ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor

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