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Teksüt Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Sergen Piçinciol'un attığı golle Teksüt Bandırmaspor galip geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, aynı ligde mücadele eden Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Sakaryaspor hazırlık maçında Abant bölgesinde kamp yapan Teksüt Bandırmaspor karşılaştı.

Abant bölgesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında gerçekleşen müsabakadan 1-0 galip ayrılan Teksüt Bandırmaspor'un golünü 40. dakikada Sergen Piçinciol attı.

Başka gol olmayan müsabaka Teksüt Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor

Sakaryaspor Trendyol Abant Spor Haberler

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