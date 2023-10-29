Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

32. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Sergen Piçinciol'un sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada Fredy'nin ortasında topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

54. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Harris'in çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

63. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topa buluşan Levent Ayçiçek'in, ceza sahası dışında kaleci Berke Özer'den topu kurtarıp boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

65. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine gelen Ahmed Kutucu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Levent Ayçiçek'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Mulumba'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

81. dakikada sağ taraftan Levent Özçiçek'in yerden yaptığı ortada kaleci Birkan Tetik'i de geçen top arka direkte Jozefzoon'un önünde kaldı. Jozefzoon, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Berke Özer (Birkan Tetik dk. 71), Murat Uçar, Metehan Baltacı (Kaan Demir dk. 85), Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın, Fredy, Regattin (Melih Kabasakal dk. 59), Ahmed Kutucu, Ampem (Seşlar dk. 71), Bruno (Mustafa Pektemek dk. 59)

Yedekler: Uğur Demirok, Taşkın İlter, Orozov, Bekir Yılmaz, Furkan Çolak

Teknik Direktör: Arda Turan

Bandırmaspor: Gkelios, Rahmetullah Berişbek, Batuhan Yayıkcı, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Mulumba, Harris (Mustafa Çeçenoğlu dk. 86), Mehmet Özcan, Doğancan Davas (Soukou dk. 61), Levent Ayçiçek (Mexer dk. 85), Josefzoon (Mervan Yusuf Yiğit dk. 90+4)

Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mert Çelik, Yusuf Erdem Gümüş, Emirhan Aydoğan, Mustafa Saymak

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Jozefzoon (dk. 81) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Fredy, Ampem (Eyüpspor), Sergen Piçinciol, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Bandırmaspor) - İSTANBUL