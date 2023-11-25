Teksüt Bandırmaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenildi
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Mulumba (Dk. 52 Harris), Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Doğan Can Davas, Jozefzoon (Dk.72 Bobadilla), Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Sitoe, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Erzhan, Diogo, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 71 Donsah), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 71 Abdullah Aydın), Enver Cenk Şahin (Dk. 56 Mert Çapar), Mehmet Yiğit, Toure (Dk. 81 Muhammet Arslantaş), Semih Karadeniz, Barış Gök
Goller: Dk. 8 Mboula ( Şanlıurfaspor )
Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Yiğit, Dk. 78 Cumali Bişi ( Şanlıurfaspor ), Dk. 67 Djitte, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenildi.