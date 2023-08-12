Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, yeni transferlerden Aminu Umar ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı olarak çalışmama kararı alındığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, yeni transferlerden Aminu Umar ile yollar ayrıldı.

Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımımız 2. etap Bolu kampına katılan Aminu Umar ile bazı kulüp iç yönetmelikleri ve sözleşme maddelerinde yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı olarak çalışmama kararı alınmıştır. Aminu Umar'a bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Aminu Umar, Bandırmaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bodrumspor'dan 1 yıllığına transfer edilmişti.