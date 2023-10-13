Teknolojik yenilikler sporun ve sporcunun gelişimine yüksek ivme katıyor

Teknoloji sporun ve sporcunun gelişiminin ayrılmaz parçası haline gelirken, teknolojik gelişmeler spor hayatına da yüksek ivme katıyor.

Eyesoft Bilişim Firması Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay İmre, Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı'nda spora kazandırdıkları teknolojik yenilikleri AA muhabirine değerlendirdi.

İmre, salgın döneminde insanların eve kapanmasıyla spor teknolojisine ilginin zirveye çıktığını belirterek, "İnsanlar salonlara gidemeseler bile sporu hayatlarına sağlıklı bir biçimde nasıl kazandırırlar düşüncesiyle yola çıktık. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine yoğunlaştık." dedi.

Teknolojinin sporda da doğru kullanıldığında birçok kolaylık sağladığını vurgulayan İmre, şunları kaydetti:

"Sanal gerçeklik gözlüğüyle kişiyi, sanki spor salonundaymış gibi spor aletlerini kullandıracak şekilde bir uygulama geliştirdik. Bununla kişi istediği zaman bir denge aletinin üzerinde yürüyebiliyor, dengesini test edebiliyor, isterse eline boks eldivenlerini takarak bir kum torbasına vuruyor. Esasında deşarj da oluyor, bu çalışmanın psikolojik de bir faydası var. İstediğimiz her sporu buraya ekleyebiliyoruz çünkü teknoloji sınır tanımıyor. Yaptığı çalışmaları ölçebiliyoruz, boks torbasına ne kadar vurdu, hangi kuvvette, ne kadar süre yaptı. Masa tenisinde topa nasıl vurmuş, raketi nasıl kullanmış onları da test ettirebiliyoruz. Yani bir gözlükle kişi kendisini spor dünyasının içinde bulabiliyor."

"Loktos" diye adlandırdıkları oyun ile de insanları spora teşvik ettiklerini belirten İmre, "Lokosyon tabanlı bir oyunumuz, insanlar dolaşırken bulundukları konumları algılıyor ve o konumlarda çeşitli objeler toplayabiliyor. Bu obje bazen bir sporun tanıtımı da olabiliyor, toplarken puan kazanıyor. Bu da hem eğlendiriyor hem yürümeye teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Modern okçulukta dijital gözlük teknolojisi

Modern okçuluk eğitimleri veren Ankara Zen Okçuluk Spor Kulübü yöneticilerinden Batuhan Uyar da teknolojik faaliyetlerine ilişkin "ODTÜ Teknokent'te bulunan Eyesoft Bilişim ile iş birliği içerisindeyiz. Modern okçulukta kullanmamız gereken teknolojileri bize sağlıyorlar. Göz takip sistemleri geliştiriyorlar, modern okçulukta da en önemli kısım hedef almak, hedefe odaklanmayı ne kadar doğru yapabileceğimizi dijital sistemle sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Okçulukta hedefe odaklanma noktasında dijital gözlüğün nasıl kullanıldığını ise Eyesoft Bilişim Başkanı İmre, şöyle anlattı:

"Göz izleme teknolojisi, insan gözünün baktığı yerleri tespit eden bir teknoloji. Okçuluk sporuyla nasıl birleştirdik; okçuluk sporunda gözle odaklanmak çok önemli, uzman birisi ok atarken hedefine odaklanırken nasıl bir davranış sergiliyor veya yeni başlayan birisi nasıl bir davranış sergiliyor bunu görmek için yaptığımız bir çalışma. Uygulamada ise sporcuya özel bir gözlük takıyoruz, bu gözlük o kişinin nerelere baktığını tespit ediyor ve hocası da bir ekran üzerinden nerelere baktığını görebiliyor. Böylece sporcunun atış anında hedefine ne kadar odaklandığını tespit edebiliyor. Bu teknolojiyle eğitimler daha hızlı ve verimli hale getirilebiliyor. "

Kürekte ergometre cihazlarıyla gerçek yarış yapılıyor

Kürek sporunda da teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığını ifade eden Türkiye Kürek Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Taner Taşmurat da şöyle bilgi verdi:

"Sporda ilerlemenin teknolojiyle bağlantılı olduğunun farkındayız bu sebeple antrenmanlarımızda kullandığımız ergometre cihazlarımız var. Özellikle Kovid-19 salgını sonrasında kürek çekme ergometre cihazlarının dünya ve Avrupa şampiyonalarında kullanıldığını gördük. Bu cihazlar birbirine bağlanarak bilgisayar programına aktarılıyor, bu programda sanki gerçek bir yarışta kürek çekiyormuş gibi yarışılabiliyor. Özellikle pandemi döneminde kendi evlerinden sporcular bu cihazlarla dünya ve Avrupa şampiyonalarına katıldı ve gerçekten çevrim içi bir Avrupa şampiyonası düzenlendiğini gördük. Kürekte bu teknolojiyi kullanmaya devam ediyoruz."

Yelkende "Digisail" projesi

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Çiçek de dijital dönüşümün hayatın her alanına girdiğini hatırlatarak, federasyonun Erasmus programı "Digisail" ile geliştirilen eğitim oyununu şöyle anlattı:

"Federasyon olarak yelkenciliğin teknolojik dönüşüm çerçevesi içerisinde nasıl olabileceğini araştırırken bu projeyle çalışmaya başladık. Projeyi Dünya Yelken Federasyonu, Polonya, İsveç ve Türkiye Yelken Federasyonlarıyla ve Eunik araştırma şirketiyle oluşan bir konsorsiyumla yürütüyoruz. Denizlerden uzak bölgelerde yaşayan gençlerin ve çocukların dezavantajlarını ortadan kaldıracak şekilde 'Digisail' projesi kapsamında dijital oyunla yelkeni yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Oyunu oynadığınız zaman yelkenin kurallarını, disiplinini öğrenebilirsiniz, yarış stratejisi geliştirebilirsiniz, sonrasında öğrendiklerinizi denizde uygulayabilirsiniz."