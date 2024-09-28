Teknik Direktör Karatepe: 'Maçın skoru verdiğimiz mücadeleyi yansıtmıyor'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "Maç boyunca oyuna hakim olan taraf bizdik. Golü bulabilirdik. Kendi takımım açısından maçın skorunun bu olmadığını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü'nü konuk eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Recep Karatepe, takımının 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın toplantısında konuştu. Karatepe, maçın skorunun müsabakada verdikleri mücadeleyi yansıtmadığını vurguladı. Geçen hafta galip gelen ve moralli olan iki tane Ankara takımının karşı karşıya geldiğini söyleyen Karatepe, "Oynadığımız maç itibarıyla maçın genelinde oyuncularımın mücadele gücünden, oyuna katmaya çalıştığı değerden memnunum. Oyunun başlangıcında bir sakatlık yaşadık. Bu sakatlığın verdiği bir formasyon değişikliği ve oyuna tekrardan adapte olmakta biraz sıkıntı yaşadık. Diğer yandan rakibi karşılamada özellikle kanatlarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı oyun formasyonunda bir değişikliğe gittim. Tam oyunu domine etmeye başladığımızda da duran toptan bir gol yedik. Daha sonra maç boyunca oyuna hakim olan taraf bizdik. Golü bulabilirdik. Kendi takımım açısından maçın skorunun bu olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA