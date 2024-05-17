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Teknik direktör Terim ile Panathinaikos'un yolları ayrıldı

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Türk teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Terim, kulüp başkanıyla yaptığı görüşmede gelecek sezon için planların uyuşmadığını belirtti ve profesyonel ilişkinin sona erdiğini açıkladı. Terim, Panathinaikos taraftarlarına teşekkür ederken, yeşil-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Terim, başkent Atina'da geçirdiği 6 ay boyunca kendisine destek veren Panathinaikos taraftarlarına, başkan Giannis Alafouzos ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, yeşil-beyazlı ekibe başarı diledi.

Kaynak: AA / Spor

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