Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: &quot;Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp... - Haberler

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Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: 'Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp...

Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır.

Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Kulübü, Burak Elmas, Fatih Terim, Spor, Haberler

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