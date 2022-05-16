Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır.
Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ve Florya'nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır." - İSTANBUL
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