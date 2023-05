Teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi Açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala hem şampiyonluk hem de kümede kalma yarışında zorlu müsabakalar oynanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansının Ümraniye'deki yeni yerleşkesini ziyaret eden Erol Bulut, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kariyer planları hakkında açıklamada bulundu.

Gaziantep FK'den ayrıldıktan sonra ailesine vakit ayırdığını belirten Erol Bulut, "Süper Lig'den teklifler aldım. Gelen 1-2 teklif oldu ama bu sezon yeni bir görev almayacağımı söylemiştim. Kendimi yeni sezona hazırlıyorum. Evde, yurt içinde ya da yurt dışında maçlar izliyorum. Bir hafta önce Fransa'daydım. Orada 4 gün maç izledim. Önümüzdeki hafta Hollanda, Almanya ve Belçika'da olacağım. Maçları izleyerek hem futbolcu portföyümü geliştiriyorum hem de bağlantılar kuruyorum. İzlediğim maçlarda oyuncu listemize birkaç futbolcu ekledik. Fransa'da çok yetenekli futbolcular var. Bazıları ülkemize getiremeyeceğimiz futbolcular ama alınabilecek genç ve tecrübeli futbolcular da var. Önemli olan yurt içi ya da yurt dışında hangi takımda çalışacağım. Ona göre planlarımı yapacağım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Bulut, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de son haftalar heyecanlı geçiyor. Galatasaray sezona kötü başladı, iyi bir çıkışı oldu ama son haftalarda iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Fenerbahçe lideri yakaladı derken, Giresunspor deplasmanındaki puan kaybıyla geriye düştü. Avantaj Galatasaray'ın elinde. Şu an 'Üç Büyükler'e baktığımızda, Beşiktaş futbol olarak daha göze hoş gelen bir oyun ortaya koyuyor. Topladıkları puanlarla da rakiplerine yaklaştı. Sezon sonuna kadar heyecanın devam edeceğini düşünüyorum. Bazıları 'Şampiyon olduk' diye düşünebilir ama son haftalar hiçbir zaman 'Hallettik, bitti' şeklinde geçmiyor. Maçlar zor geçiyor. Değişebilir mi? Değişebilir. Çünkü bu futbol. Her maçı kazanacaksınız diye bir durum yok. Alt sıralardaki takımlar da ligde kalma mücadelesi veriyor. Tüm güçleriyle sahaya çıkıyorlar. Giresun'da olduğu gibi. Zor geçecek. En az hatayı yapan şampiyon olacak. Galatasaray 5 puan önde. Fenerbahçe, rakibinin puan kaybetmesini beklemek zorunda. Şampiyonluk kendi elinde değil. Galatasaray puan kaybedecek, Fenerbahçe maçlarını kazanacak... Son maçı da Galatasaray'ın sahasında oynayacaksın. O da kolay değil. Şampiyonluk yarışının sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum."

Fenerbahçe'nin performans anlamında geriye gittiğini kaydeden Bulut, "Fenerbahçe'nin oyununda bir düşüş var. Fenerbahçe tempolu futbolla iyi maçlar oynadı ama rakip takımlar analiz ediyor ve sizi çözüyor. Sizin bir B planınız olmalı. B planınız olmadığında sıkıntılar yaşıyorsunuz. Demek ki B ve C planınız olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oldukça geniş bir kadrosu var. Her maçta farklı ilk 11'ler sahaya sürülüyor. Bu avantaj mı dezavantaj mı iyi belirlemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

" Valencia'yı Fenerbahçe'ye getiren biziz"

Süper Lig'de bu sezon en iyi performans ortaya koyan isimlerin başında kendi döneminde transfer edilen Enner Valencia'nın geldiğini aktaran Erol Bulut, "Süper Lig'de bu sezon en beğendiğim isimleri sayarsam, Fenerbahçe'den Valencia diyebilirim. Valencia'yı Fenerbahçe'ye getiren biziz. Benim dönemimde çok istedim. Üç senedir Fenerbahçe'de oynuyor ve 60'a yakın gol attı." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, Valencia'nın zaman zaman sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilmesi hakkında, şu görüşlerini aktardı:

"İyi futbolcular da eleştirilebilir. Kaçırdığı penaltılar ve pozisyonlar oldu. Valencia birkaç mevkide oynayabilecek kapasitede. Oyunun her alanında olan bir isim. Dar alanda oynayabilen, geniş alan yakaladığında tehlikeli olan bir isim. Kanatta, forvette oynatabiliyorsunuz. Çift forvette, forvet arkasında oynatabiliyorsunuz. Bizim dönemimizde de o pozisyonlarda oynattık. Valencia bu sezon ligde 27 gol atmış. Fenerbahçe'nin gollerinin 3'te 1'ini atan kişi. Valencia'nın yanında 1-2 tane daha gol atabilen futbolcu olsaydı, Fenerbahçe daha farklı konumda bulunabilirdi. Gol atmak tabii ki her şey değil, gol de yemeyeceksin. Defansta da önlem almış olman gerek. Büyük takımlarda genelde ana sorun bu oluyor. Arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşanabiliyor. Belki daha uzun boylu bir pivot santrfor Valencia'nın yanında olsaydı, daha farklı olabilirdi."

Erol Bulut, "Valencia, Aboubakar ve Icardi arasında tercih yapma şansınız olsaydı, hangi ismi kadronuzda isterdiniz?" sorusuna, "Ben zaten tercihimi yaptım. Valencia. Hem karakter hem futbolcu olarak kaliteli bir isim olduğunu zaten gösterdi. 'Tam bir forvet mi?' derseniz, değil. Kanatlara da kendini atabiliyor. Aboubakar ilee Icardi belki Valencia'ya göre daha net forvetler. Ama Valencia 27 gol attığına göre, başka bir şey konuşmamamıza gerek yok. Bir forvetten gol beklersiniz. Valencia da atıyor." yanıtını verdi.

"Abdülkerim her zaman almak istediğim bir futbolcuydu"

Bulut, Süper Lig'de bu sezon etkili olan isimlerin sorulması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'de her maç farklı futbolcular ön plana çıkabiliyor. Bazı maçlarda Crespo, Rossi, Emre Mor, Arda... Beşiktaş'ta Aboubakar, Cenk ve Redmond öne çıkıyor. Son haftalarda onların iyi performansıyla Beşiktaş şampiyonluk yarışına katılmış oldu. Galatasaray'da öne çıkan isim Icardi. Çok etkili. Çok uzun olmamasına rağmen yan toplarda çok etkili, çok iyi pozisyon alıyor. Tam golcü diyebileceğimiz bir forvet. Nerede duracağını çok iyi biliyor. Aynı zamanda asist de yapabiliyor. Kerem de çok etkili. Takıma büyük katkı sağladı. Defansta ufak tefek hatalar yapmasına rağmen Abdülkerim etkili oluyor. Abdülkerim'i hem Malatya'da hem de Alanya'da çalışırken ben de çok istemiştim. Abdülkerim her zaman almak istediğim bir futbolcuydu. O dönemlerde onu takıma katamamıştık. Kendisini çok iyi geliştirdi. Haklı olarak da Galatasaray'a transfer oldu. Orta sahada Torreira oyunu yönlendiren bir oyuncu. Galatasaray'ın kanatları da çok iyi işliyor. Mertens yaşına rağmen çok çalışkan bir isim."

"Arda Güler müthiş bir çıkış yaptı"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in bu sezonki performansını değerlendiren Erol Bulut, "Arda müthiş bir çıkış yaptı. Son zamanlarda daha fazla süre alıyor ve takıma katkı sağlıyor. Son 1-2 maçta yorgunluğundan dolayı biraz düşüş var ama bu doğal. Ben Fenerbahçe'deyken 15 yaşında bizimle antrenmanlara çıkıyordu. Yeteneği belliydi. Genç futbolculara bazen çok yük bindiği zaman, olay tersine gidebilir. Yorgunluk, fazla yük, fazla baskı olduğunda, 'Ben hallederim' durumunda oluyorlar. Gereğinden fazlasını göstermeye çalışıyorlar. Arda'nın şu an gidişatı iyi. Yalnızca son iki maçta yorgunluğu biraz ortaya çıktı. İlk oynadığı maçlardaki gibi değil. Biraz düşüş var. Bu da doğal. 17 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. Ayakları yere bastığı sürece çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Herkes şu anki fotoğraftan yola çıkıyor, şu an iyi ama futbol devamlılık gerektiren bir spor. Seneye daha çok dakika, daha fazla sorumluluk alacak. O sorumluluklarla bakalım performansını nereye taşıyabilecek. Onun çalışmasını şimdiden futbolun dışında da yapması, hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da teknik adamlık yapma hedefinin sürdüğünün altını çizen Erol Bulut, "Avrupa hedefim her zaman var. Avrupa'da çalışmaya en yakın olduğum dönem Alanyaspor döneminden sonraydı. İtalya ile bağlantımız vardı ama tercihimi Fenerbahçe'den yana kullandım. Fenerbahçe'de 1 yıl hocalık yaptım. Fenerbahçe'den sonra da Avrupa'dan teklifler vardı ama istediğim gibi değildi, Gaziantep FK'ye gittim. Şu anki düşünceme göre yurt dışı olur mu? Evet öyle bir düşüncem var. Tabii oradan gelen her teklifi kabul edeceksiniz diye bir kaide yok. Orada da şartlar oluşması gerek. Takımın konumu ve hedeflerini gözetmem gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın"

Gaziantep FK'nin başındayken, o dönemde çalışmayan bazı teknik adamların görev almak için kulüple temasa geçtiğini ve bunu hiç etik bulmadığını anlatan Erol Bulut, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu sezon için 1-2 teklif geldi ama sezon sonuna kadar çalışmayacağımı söyledim. Şu an her takımın hocası var ve ligler devam ediyor. Şu an bir şey diyemem. Sezon bittikten sonra, gelecek haftalarda yurt dışında mı Türkiye'de mi çalışacağım belli olacak. Beğenmediğim tek şey; bir takımda çalışan teknik direktör varken, başka hocaların o takımla bağlantı kurması ya da mesaj göndermesi. Şık değil. Benim Gaziantep FK dönemimde de oldu. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. Ben bu kadar diyorum. Hiçbir zaman öyle bir şeyin içine girmedim ve girmeyeceğim. O arkadaşlarımız çalıştıklarında, onların başına da geldiğinde, nasıl hissedeceklerini kendileri iyi düşünsün. Mesajı alanlar almıştır zaten."

"Cenab-ı Allah bir daha ülkemize inşallah böyle bir felaket yaşatmasın"

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremi Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşadığını aktaran Bulut, "Gaziantep'ten karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Sezon sonuna kadar ailemle birlikte orada kalma kararı almıştım, çünkü çocukların okulu vardı. Bir tatile gidip, cumartesi akşamı dönmüştük. Pazartesi sabaha karşı depremi biz de yaşadık. Biz biraz daha şanslıydık. Felaketi, korkuyu yaşadık. Anlatmak gerçekten kolay değil. 1999 depremi oldu, empati yapabiliyordum ama yaşadığınız zaman gerçekleri görmüş oluyorsunuz. Bambaşka bir duygu. Cenab-ı Allah bir daha ülkemize böyle bir felaket yaşatmasın. Bununla başa çıkmak zorundayız ve millet olarak da başa çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon Süper Lig'de yeniden mücadele edecek Hatayspor ve Gaziantep FK'nin işinin kolay olmadığını dile getiren Erol Bulut, "Gaziantep ve Hatay'ın tüm futbolcuları kiralık gitti. Satılan futbolcular da oldu. Kiralık oyuncuların geriye dönmesi kolay olmayacak. Futbolcuların oraya geri dönmesi psikolojik açıdan kolay olmayacak. Kafada hep 'Bir daha olacak mı?' düşüncesi bulunacaktır. İki takımın da işinin önümüzdeki sene kolay olacağını düşünmüyorum. Onu yaşayan futbolcular, o psikoloji ile lige nasıl hazırlanacaklar merak ediyorum. Zor." diyerek sözlerini tamamladı.