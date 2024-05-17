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Tekman'da Futbol Turnuvası Başlıyor

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Tekman'da düzenlenecek futbol turnuvası 18 Mayıs tarihinde başlayacak. 4 grup halinde oynanacak müsabakalar, 2 Haziran'da final maçıyla sona erecek.

Tekman'da futbol turnuvası düzenleniyor. 4 grup halinde oynanacak müsabakalar 18 Mayıs tarihinde başlayacak.

18 takımın başvurduğu turnuvada kura çekimi yapıldı. İlk maçlar 18 Mayıs'ta başlarken son karşılaşma ise 2 Haziran'da oynanacak final maçı ile sona erecek. Grup lideri ve ikincileri çapraz karşılaşma ile kurban bayramından sonra müsabakalara devam edilecek. Organizasyon yetkilisi Meclis Üyesi Ömer Cemal Yazıcıoğlu, tarafından sürdürülecek. Tekman spor toto futbol sahasında oynanacak karşılaşmalar için hazırlıklar tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Tekman Futbol Spor Güncel Haberler

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