Tekman'da Futbol Turnuvası Başlıyor

Tekman'da futbol turnuvası düzenleniyor. 4 grup halinde oynanacak müsabakalar 18 Mayıs tarihinde başlayacak.

18 takımın başvurduğu turnuvada kura çekimi yapıldı. İlk maçlar 18 Mayıs'ta başlarken son karşılaşma ise 2 Haziran'da oynanacak final maçı ile sona erecek. Grup lideri ve ikincileri çapraz karşılaşma ile kurban bayramından sonra müsabakalara devam edilecek. Organizasyon yetkilisi Meclis Üyesi Ömer Cemal Yazıcıoğlu, tarafından sürdürülecek. Tekman spor toto futbol sahasında oynanacak karşılaşmalar için hazırlıklar tamamlandı. - ERZURUM