Tekkeköy Belediyesi Kirazlık Mahallesi'ne spor ve etkinlik alanı kazandırdı

Tekkeköy Belediyesi, Samsun'un Kirazlık Mahallesi'ne örnek bir park yaptı. Parkta çocuklar için oyun alanları, çeşitli spor aletleri, oturup keyifli zaman geçirilebilecek banklar, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek bir futbol sahası yer alıyor.

Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediyesi, Kirazlık Mahallesi'ne yeni spor ve etkinlik alanı kazandırdı.

İlçenin birçok noktasında park ve peyzaj çalışması yürüten Tekkeköy Belediyesi, Kirazlık Mahallesi'ne de örnek bir park yaptı. Her türlü donanıma sahip olan parkta çocuklar için oyun alanları, çeşitli spor aletleri, oturup keyifli zaman geçirilebilecek banklar, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek bir futbol sahası yer alıyor. Spor kenti vizyonuyla ilçede birçok benzer çalışma hayata geçirilmeye devam ediyor.

İlçenin daha da güzelleşmesi için bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ailelerimizin çocukları ile birlikte güzel vakit geçirebileceği her türlü donanıma sahip park, spor ve etkinlik alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Oyun alanları, spor aletleri, kamelyaları, bankları, kent mobilyalarının yanında çevre düzenlemesi, aydınlatması ve peyzajıyla yediden yetmişe herkesin kullanabileceği parkımız Kirazlık Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Her şey daha güzel bir Tekkeköy için" dedi. - SAMSUN