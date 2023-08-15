Tekkeköy Belediye Spor Kulübü Süper Lig'e çıkmak için Sivas'ta lider oldu

Atletizm 1. Ligi'nde yer alan Tekkeköy Belediye Spor Kulübü, Sivas'ta yapılan mücadelede lider olarak başarı kazandı ve Süper Lig'e çıkmak için finale katılma hakkı elde etti.

SAMSUN (İHA) – Atletizm 1. Ligi'nde yer alan Tekkeköy Belediye Spor Kulübü Süper Lig'e çıkmak için Sivas'ta verdiği mücadelede lider olarak başarı kazandı.

Türkiye Spor Toto 1. Atletizm Ligi ilk kademe mücadelesi Sivas'ta noktalandı. Tekkeköy Belediyespor Kulübü hem erkek hem kadın takımıyla Konya'daki finale katılma hakkı kazandı. İlk kademede, kadınlarda Samsun Tekkeköy Belediye Spor Kulübü 133 puanla ipi göğüsleyerek lider olurken, erkek takımı ise 122 puanla ilk sekize 6. sıradan girdi. Sivas'ta yapılan ve 12'şer takımın mücadele ettiği yarışın Sivas'ta yapılan ilk etabı tamamlanırken, Tekkeköylü atletler erkek ve kadınlarda adını finallere yazdırdı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Spora ve sporcuya olan desteğimizi her daim sürdürüyoruz. Onlarda elde ettikleri başarılarla ilçemiz ve bizleri gururlandırmayı sürdürüyor. Atletizmde Süper Lige terfi yarışlarının Konya'daki etabında da her 2 takımımıza da desteğimizi sürdüreceğiz. İnşallah atletizm takımlarımız da Süper Lig'e çıkarak bir başarıya daha imza atacaklar" dedi. - SAMSUN