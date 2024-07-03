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Tekirdağlılar EURO 2024'te çeyrek finale yükselme coşkusunu yaşadı

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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya karşısında verdiği mücadeleyi sahile kurulan dev ekranlardan izleyen binlerce Tekirdağlı, büyük bir coşku yaşadı. Maç boyunca Türk Milli Takımını destekleyen sloganlar atan ve gol sevinçleri yaşayan vatandaşlar, sahil dolgu alanını bayram yerine çevirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmek için Avusturya karşısında Leipzig Stadyumunda verdiği mücadeleyi sahile kurulan dev ekranlardan izleyen binlerce Tekirdağlı coşkuyu birlikte yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanına saatler öncesinden gelerek maçın izleneceği dev ekranların önünde yerini alan vatandaşlar, sahil dolgu alanını doldurarak maçın başlayacağı saate kadar Türk Milli Takımını destekleyen sloganlar ile maçın başlamasını bekledi.

İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar, maçın başlamasının hemen ardından 58. saniyede gelen Merih Demiral'ın golü ile büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Omuz omuza izledikleri maçın ilk dakikasında gelen gol ile büyük sevinç yaşayan Tekirdağlılar, ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak, yaktıkları meşaleler ile yeri göğü inletti.

İlk yarı düdüğünün çalınmasının arından marşlarla birlikte ikinci yarının başlamasını bekleyen vatandaşlar, ikinci yarı boyunca da büyük bir dikkatle maçı izledi. A Milli Takım'ın yakaladığı önemli pozisyonlarda heyecandan yerine duramayan vatandaşlar, yine Merih Demiral'ın attığı ikinci gol de büyük bir sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalınması ile Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesiyle sevinçten çılgına dönen vatandaşlar sahil dolgu alanını bayram yerine çevirdi. Meşaleler yakıp, Türk Bayraklarını sallayan vatandaşlar marşlar söyleyerek sahil dolgu alanından ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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