Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği Şampiyonu Öğrencileri Tebrik Etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Süleymanpaşa Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti. Kırklareli'nde 6-10 Haziran'da düzenlenen müsabakalarda şampiyon olan takım için okulda tören düzenlendi. Vali Yıldırım, şampiyon olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Daha sonra Vali Yıldırım, öğrencilere kupa ve madalyalarını taktim etti. Vali Yıldırım'a İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürü Filiz Bayram ve şehit Mehmet Şengül'ün babası Fahrettin Şengül de eşlik etti.