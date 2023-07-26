Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, başarılı atletizm sporcularını kabul etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, atletizmde farklı kategorilerde ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, atletizmde farklı kategorilerdeki ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım başarılarından dolayı tebrik ettiği sporcularla bir süre sohbet etti.

Sporculara formlarını ve çalışma disiplinlerini muhafaza etmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldırım, "İlerde inşallah dünya ve Avrupa'da düzenlenen müsabakalarda ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edersiniz. Sizleri, ailelerinizi ve hocanızı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve atletizm milli takım antrenörü Metin Emin de yer aldı.