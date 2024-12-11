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Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. Ayak Tamamlandı

Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. Ayak Tamamlandı
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Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nın 2. ayağında 76 sporcu mücadele etti. Yarışların ardından yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı.

Organizasyonda 76 sporcu mücadele etti.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde yapıldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist genel

1. Ahmet Arel Barut

2. Emir Tombuloğlu

3. Eren Çakır

Optimist kızlar

1. Melis Bolat

2. Janset Tuğan

3. Ece Destereci

ILCA 4

1. Andriana Nikolaeva

2. Utku Aksoy

3. Ege Subaşı

ILCA 4 kızlar

1. Andriana Nikolaeva

2. Naz Genç

3. Ela Toklıcan

ILCA 6

1. Kutsal Güneş Kurnaz

2. Ege Ayyıldızbayraktar

3. İlayda Şen

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
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