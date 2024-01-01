Tekirdağ Süleymanpaşa, Elif Buse Yavaş'ı transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, orta oyun kurucu Elif Buse Yavaş'ı renklerine bağladı.

Artvin 7 Mart Spor Kulübünde forma giyen Yavaş, ligin ikinci devresinde Tekirdağ Süleymanpaşa için mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda daha güçlü bir takım oluşturmak için yeni transferler yaptıklarını söyledi.

Daha güçlü mücadele eden bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Kuru, "Daha önce 5 oyuncu ile anlaşmıştık. Son olarak Buse'yi kadromuza kattık. İkinci devre yardımcı antrenörlük için de yeni hocamızla anlaştık. Türkiye kupasında 2 galibiyet alan takımımız güzel moral buldu. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçımızı eksik oyuncularımızdan dolayı kaybettik. Takımımız sahada sonuna kadar mücadele edecek oyunculardan oluşuyor. Daha güçlü bir Süleymanpaşa göreceğiz." diye konuştu.

Kuru, her zaman üst sıraları zorlayan bir takım olmak istediklerini belirterek, "Tekirdağ'ı Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yeni transferler takımımızı güçlendirdik. İkinci yarı daha genç sporcu politikası ile devam edeceğiz. Takımın alacağı galibiyetlerle motivasyon da artacak. Oyuncularımızın sahada vereceği güçlü mücadelenin ardından alacağımız puanlarla üst sıraları zorlayacağız. Şehrimizin de taraftarlarımızın da her zaman takıma desteğini bekliyoruz. Takımımız taraftarıyla daha güçlü oluyor." ifadelerini kullandı.