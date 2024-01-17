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Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak galibiyet hasretini bitirmeyi amaçlıyor. Takımın başantrenörü ve kaptanı, oyuncuların motivasyonlu olduğunu ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 21 Ocak Pazar günü karşılaşacak Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Ligde 2 galibiyeti bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa, 16 Eylül 2023'te deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 36-24 yendikten sonra galibiyete hasret kaldı.

Söz konusu maçın ardından ligde üst üste 9 karşılaşmadan mağlup ayrılan Tekirdağ temsilcisi, uzun süredir yaşadığı şanssızlığı kırmak için Bursa Büyükşehir Belediyespor mücadelesine çıkacak.

Masic: "Oyuncularımız motive olmuş durumda"

Takımın başantrenörü Nedzad Masic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi evlerinde kazanarak haftayı puanla kapatmak istediklerini söyledi.

Yeni oyuncuların takıma alışmasıyla daha iyi oyun ortaya koyacaklarını ifade eden Masic, "Burada oynayacağımız maç bizim için önemli. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Takımın puana ihtiyacı var. Takımımız savaşarak Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını alacak. Oyuncularımız motive olmuş durumda, inşallah iyi bir sonuç olacak." dedi.

Takım kaptanı Ceren Subaşı da takımın galibiyete ihtiyacı olduğunu aktardı.

Ligin ikinci yarısında yaptıkları ilk 2 maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Subaşı, "Yeni transferlerimizle geçen hafta ilk defa beraber maça çıktık. Kötü bir oyun oldu bizim için. Hedefimiz Bursa maçı. Güzel bir oyunla kazanıp 2 puanı almak istiyoruz. Play off'a girmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Buse Dündar ise Bursa maçından galip ayrılmak için mücadele edeceklerini dile getirerek, "Takıma yeni katılan oyuncularla uyum problemi yaşıyoruz. O yüzden önceki maçımız biraz kötü geçti. Zamanla bu sorunu gidereceğiz. Puana ihtiyacımız var. Maçı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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