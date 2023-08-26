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Tekirdağ Süleymanpaşa, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Tekirdağ Süleymanpaşa, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 34-26 mağlup etti. Maçın ilk yarısı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı. Tekirdağ Süleymanpaşa, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek maçı 34-26 kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Tekirdağ Süleymanpaşa, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 34-26 kazandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor

Tekirdağ Aksaray Spor Haberler

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