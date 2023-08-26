Tekirdağ Süleymanpaşa, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti
Spor Haberleri
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Tekirdağ Süleymanpaşa, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 34-26 mağlup etti. Maçın ilk yarısı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı. Tekirdağ Süleymanpaşa, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek maçı 34-26 kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Tekirdağ Süleymanpaşa, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 34-26 kazandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor