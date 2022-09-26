Tekirdağ spor haberi | Uluslararası gurur Süleymanpaşa'nın

Tekirdağ haberi... Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tenis Antrenörü ve Eğitmen olarak görev yapan Serdar Koç, 31. Balkan Ülkeleri Açık Pist Atletizm Şampiyonası'nda 1'i altın 2 madalya kazanarak Tekirdağ'ın ve Türkiye'nin gururu oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tenis Antrenörü ve Eğitmen olarak görev yapan Serdar Koç, 31. Balkan Ülkeleri Açık Pist Atletizm Şampiyonası'nda 1'i altın 2 madalya kazanarak Tekirdağ'ın ve Türkiye'nin gururu oldu.

Serdar Koç, 23-25 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen şampiyonada katıldığı Üç Adım Atlama dalında altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu olurken, Uzun Atlamada ise ikinci en iyi dereceyi alarak gümüş madalya elde etti. Koç, ağustos ayında Konya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'ndan da 3 altın madalya ile dönmüştü.

Başkan Yüksel tebrik etti

Süleymanpaşa Belediyesi'nde genç yetenekler yetiştiren Serdar Koç'un başarıları ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü hocalarından Serdar Koç, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda, Atletizm dalında Üç Adım Atlamada Balkan Şampiyonu, Uzun Atlamada Balkan 2.'si dereceleriyle bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Şampiyonada ülkemizi ve şehrimizi temsil ederek 1 altın, 1 gümüş madalya kazanan kıymetli hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ