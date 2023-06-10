Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Yelken ve Yüzme Yarışları Düzenlendi
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında yelken ve yüzme yarışları yapıldı. Yarışlara 20 sporcu katıldı ve kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Yaman Yamanoğlu birinci, Zeynep Canas ikinci, Kübra Sanan üçüncü oldu. Yüzme yarışlarında ise 100 kişi 5 kilometre kulaç attı ve Yüksel Sönmez birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında yelken ve yüzme yarışları düzenlendi.
Macar Kralı Ferenc Rakoczi adına düzenlenen "Rakoczi Kupası" yelken yarışlarına 20 sporcu katıldı.
Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, kıyasıya mücadele etti. Yarışmada, Yaman Yamanoğlu birinci, Zeynep Canas ikinci, Kübra Sanan üçüncü oldu.
Yüzme yarışlarında ise 100 kişi Alkaya sahilinden denize girerek 5 kilometre kulaç attı. Yaklaşık 3 saat süren yarışı, Rumeli İskelesi'ne ilk ulaşan 60 yaşındaki Yüksel Sönmez kazandı.
Denizden çıkan yüzücüler, Türk ve Macar bayrağı açtı.
Sönmez'e birincilik madalyasını, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel takdim etti.
Dereceye giren diğer sporculara da madalyaları, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve belediye başkan yardımcıları tarafından verildi.
Sönmez, birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu belirterek, festivale her yıl katılmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Daha sonra, Türkiye flyboard şampiyonu Kahraman Aktaş, denizde vatandaşlara gösteri sundu.