Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Yelken ve Yüzme Yarışları Düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında yelken ve yüzme yarışları yapıldı. Yarışlara 20 sporcu katıldı ve kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Yaman Yamanoğlu birinci, Zeynep Canas ikinci, Kübra Sanan üçüncü oldu. Yüzme yarışlarında ise 100 kişi 5 kilometre kulaç attı ve Yüksel Sönmez birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.