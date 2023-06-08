Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ'da Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. 200 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda 13 ayrı boyda güreşler yapılacak. Başpehlivanlık güreşlerinde 20 başpehlivan mücadele edecek.

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında sahil dolgu alanda gerçekleştirilen organizasyonda 200 güreşçi mücadele veriyor.

Minik boyla başlayan organizasyonda 13 ayrı boyda güreşler yapılacak.

Başpehlivanlık güreşlerinde aralarında Orhan Okulu, Recep Kara, Tanju Gemici, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan'ın da olduğu 20 başpehlivan mücadele edecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, güreşler öncesi yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret ettiklerini söyledi.

Gençlere belediye olarak çok değer verdiklerinin altını çizen Yüksel, "Gençlerimiz er meydanına çıkartıp onları daha sportmen yetiştirip, onları daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hüseyin Pehlivan bizim şehrimizin değeri. Onun ismini yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Elimizden geldiğince bu güreşleri uzun yıllar sürdüreceğiz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Hüseyin Pehlivan'ın tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olduğunu anımsattı.

Hüseyin Pehlivan'ın kent için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Hüseyin Pehlivan'ın unutulmaması için bu tür etkinlikler önemli. Onun adına kentte okullar, caddeler, parklar var ama bu tür etkinliklerde isminin herkes tarafından duyulması için etkili oluyor. Ülkemizi yurt dışında da temsil ederek gururlandırmış bir pehlivan. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde birçok pehlivanın heykeli var. Hüseyin Pehlivan'ın heykelinin de orada yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin festivalden ayrılıp efsane güreşler haline getirilmelidir."

Organizasyon başpehlivan final güreşleri ardından sona erecek.