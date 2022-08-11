Tekirdağ haberleri: Başakşehir, Efecan Barlık'ı Ergene Velimeşespor'a kiraladı Tekirdağ spor haberine göre Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki santrfor Efecan Barlık'ı TFF 3. Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor'a kiraladı. Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki santrfor Efecan Barlık'ı TFF 3. Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor'a kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efecan Barlık, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ergene Velimeşespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Efecan Barlık için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi. Bucaspor altyapısından yetişen Efecan, 2019'da turuncu-lacivertli kulübün altyapısına transfer olmuştu. Spor AA / Emrah Oktay Türkiye Futbol Federasyonu Başakşehir Spor Haberler

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