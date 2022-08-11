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Tekirdağ haberleri: Başakşehir, Efecan Barlık'ı Ergene Velimeşespor'a kiraladı

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Tekirdağ haberleri: Başakşehir, Efecan Barlık'ı Ergene Velimeşespor'a kiraladı

Tekirdağ spor haberine göre Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki santrfor Efecan Barlık'ı TFF 3. Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor'a kiraladı.

Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki santrfor Efecan Barlık'ı TFF 3. Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efecan Barlık, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ergene Velimeşespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Efecan Barlık için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Bucaspor altyapısından yetişen Efecan, 2019'da turuncu-lacivertli kulübün altyapısına transfer olmuştu.

AA / Emrah Oktay - Spor

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