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Tekirdağ haber... Ergene Velimeşespor kupada tur atladı

Spor Haberleri

Tekirdağ haber... Ergene Velimeşespor kupada tur atladı

Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda kendisi gibi TFF 3. Lig'de mücadele eden Ergene Velimeşespor Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlanan maçta penaltı atışları sonunda Beyoğlu Yeni Çarşı takımını kupanın dışına itti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda kendisi gibi TFF 3. Lig'de mücadele eden Ergene Velimeşespor Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlanan maçta penaltı atışları sonunda Beyoğlu Yeni Çarşı takımını kupanın dışına itti.

İlk yarıyı kaptan Fatih'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan Ergene Velimeşespor, ev sahibi takımın 55. dakikada Celil ile kaydettiği gole engel olamayınca skora denge geldi. Ardından Samet Günhan'ın 70. dakikadaki golüyle bir kez daha öne geçen Tekirdağ temsilcisi 90+4. dakikada Ender'in kafa vuruşunda topu ağlarında görünce maç uzatmalara kaldı.

Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-3'lük üstünlük kuran mavi-beyazlılar kupada bir üst tura yükselen taraf oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Tekirdağ Maltepe Spor Haberler

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