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Tekirdağ'daki Derbide Yavru Köpekten Renkli Anlar

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Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde Çerkezköy takımları Kızılpınarspor ve 1911 Çerkezköyspor'un mücadelesinde, devre arasında sahaya giren yavru köpek futbolcuların antrenmanına katıldı. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde oynanan yerel derbi mücadelesinde iki Çerkezköy takımı karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken devre arasında tellerden atlayarak sahaya giren yavru köpek, oyuncuların antrenmanına ortak oldu.

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden iki Çerkezköy takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Kızılpınarspor ve 1911 Çerkezköyspor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin devre arasında ise ilginç anlar yaşandı. Antrenman yapan futbolcuların arasına giren yavru köpek topu futbolculardan kapmaya çalıştı. Topla birlikte hareket eden ve futbolcuların antrenmanına ortak olan yavru köpek, ilgiyle takip edildi. Devre bitimine kadar sahada olan köpek, kaçan topları getirdi ve futbolculara da çalım atmaya çalıştı. Maçın ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala, saha yardımcıları tarafından köpek dışarı çıkıldı. O anlar telefon kamerasıyla kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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