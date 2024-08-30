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Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı

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Tekirdağ'da düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışlarına yurt içi ve yurt dışından 120 sporcu katıldı. Yarışlar 2 gün boyunca devam edecek.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları başladı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 120 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorisinde 2 gün boyunca devam edecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, AA muhabirine, organizasyonda sporcuların 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceğini belirterek "8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için ilimize gelen sporcuların da katılımıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Rüzgar bugün yelkencilerin istediği seviyede." dedi.

Organizasyonda yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Kaynak: AA / Spor

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