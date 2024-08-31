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Tekirdağ'da Yelken Yarışları Sona Erdi

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Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları sona erdi. Yurt içi ve dışından 120 sporcu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve dışından farklı kulüpleri temsilen 120 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 kategorilerinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Zafer Kupası Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist Genel Kategorisi:

1 - Shterıon Daılov

2 - Ahmet Arel Barut

3 - Eren Çakır

Optimist Junior Kategorisi:

1 - Ahmet Arel Barut

2 - Maya Karabat

3 - Doruk Özkan

Optimist Kızlar Kategorisi:

1 - Melis Bolat

2 - Maya Karabat

3 - Karolına Canova

Optimist Junior Kızlar Kategorisi:

1 - Maya Karabat

2 - İnci Gülsoy

3 - Derinsu Karagün

ILCA 4 Genel Kategorisi:

1 - Ege Subaşı

2 - Defne Genç

3 - Utku Aksoy

ILCA 6 Kategorisi:

1 - Kutsal Güneş Kurnaz

2 - İlayda Şen

Kaynak: AA / Spor

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