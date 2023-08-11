Tekirdağ'da Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası Sona Erdi

Tekirdağ'da İl Müftülüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası, Ergene takımının şampiyonluğuyla sona erdi. Müftü Mustafa Soykök, gençlerin katılımının önemine vurgu yaparak, turnuvanın dostluk ve kaynaşma için faydalı olduğunu belirtti. Öğrencilere ise il protokolü tarafından ödül verildi.

Tekirdağ'da İl Müftülüğünce düzenlenen "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir halı sahada yapılan Ergene ve Çorlu Müftülüğü Kur'an Kursu arasındaki maçı kazanan Ergene takımı şampiyon oldu.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, burada yaptığı konuşmada, gençlerin yaz Kur'an kurslarına katılmaları ve turnuvada dostluk içerisinde yarışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Soykök, bu tür etkinliklerin çocukların tanışması ve kaynaşması için faydalı olduğunu, turnuvanın güzel bir atmosferde tamamlandığını aktardı.

Turnuvaya katılan öğrencilere il protokolü tarafından ödül verildi.