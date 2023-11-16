Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda "yasa dışı bahis reklamı yapmak" suçu çerçevesinde 6 şahıs yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor