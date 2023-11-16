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Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.