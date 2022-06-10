Tekirdağ'da yağlı güreşler başladı - Haberler

Tekirdağ'da yağlı güreşler başladı - Tekirdağ'da yağlı güreşler başladı Tekirdağ'da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde 400 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. - Tekirdağ'da yağlı güreşler başladı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde 400 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Toplamda 14 boydaki farklı kategorilerde 400 güreşçi ter dökecek. Güreşlerin start almasıyla Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağası Hikmet Mutlu alana gelerek vatandaşları selamladı. İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Spor Spor Haberler

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