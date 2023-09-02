Tekirdağ'da Uluslararası Yelken Yarışları Başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yelken Yarışları, 5 ülkenin katılımıyla başladı. Sporcular Marmara Denizi'nde kıyasıya mücadele ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yelken Yarışları 5 ülkenin katılımı ile başlarken, sporcular Marmara'nın sularında yelken açarak kıyasıya mücadele ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, bu yıl yedinci kez düzenleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara Denizine yelkenlerini suya indiren sporcular kıyasıya mücadele etmeye başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bulgaristan ve Türkiye dahil 42 spor kulübü, 356 sporcu mücadele ediyor. 4 gün sürecek yarışma sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak. - TEKİRDAĞ