Tekirdağ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde yüzme ve yelken yarışları yapıldı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında açık deniz yüzme yarışması, yelken yarışları ve flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde geleneksel olarak düzenlenen Mikes Kelemen Açık Deniz Yüzme Yarışması'na 60 yüzücü katıldı. Alkaya sahilinden başlayarak Rumeli İskelesi'ne kadar 5000 metrelik parkur boyunca kulaç atan sporcular, birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın birinciliği Yüksel Sönmez(60) kazandı. İstanbul'dan yarışmaya katıldığını belirten Sönmez, Festivali'ne katılmaktan çok mutluluk duyduk. Bu organizasyonda olmak için buradayız. Yarışmada 5 bin metre yüzdük. Yorulmadan çok sakin bir şekilde çıktık dedi. Yüzme yarışmasının ardından Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü öğrencileri tarafından gösteri yarışı gerçekleştirildi. Yarışların tamamlamasının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sporcuları tebrik ederek birincilik kupasını ve madalyaları takdim etti. Yarışların ardından Rumeli iskelesinde gerçekleştirilen flyboard gösterisinde, Türkiye şampiyonu Kahraman Aktaş, ilgiyle izlendi.(DHA)