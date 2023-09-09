Tekirdağ'da Trafik Denetimi: 175 Araç ve Sürücüye 342 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sivil trafik denetimlerinde 175 araç ve sürücüye toplamda 342 bin TL idari para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.