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Tekirdağ'da Spor Müsabakalarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi

Tekirdağ'da Spor Müsabakalarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi

Spor Haberleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, ilçe genelinde spor müsabakalarına yenilerini ekleyerek devam ettiklerini söyledi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Ulaş Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen ödül töreninde, ilçe genelinde spor müsabakalarına yenilerini ekleyerek devam ettiklerini söyledi.

Sporun gençler ve gelişim çağında olan çocuklar için çok önemli olduğunu ifade eden Doğramacı,"İlçe genelinde spor müsabakalarına ve okullarımızdaki spor faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunların yanında, ilçe dışında yapılan müsabakalara da takım ve sporcu yolluyoruz. Çok kabiliyetli ve başarılı sporcularımız var."dedi.

Konuşmanın ardından futbol ve bocce müsabakaların da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Spor

Hisarcık Tekirdağ Ergene Spor Spor Haberler

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