Tekirdağ'da Powerlifting Branşı Sporcuları 2 Tonun Üzerindeki Togg'u Kaldırdı

Tekirdağ'da powerlifting branşı sporcuları, çeşitli ağırlık hareketlerini yaparak 2 tonun üzerindeki Togg'u kaldırdı. Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, Togg'un 2 bin 126 kilogram ağırlığındaki T10X modelini kaldırarak gösteriyi tamamladı.

Tekirdağ'da güç sporu olarak bilinen powerlifting branşı sporcuları, 2 tonun üzerindeki Togg'u kaldırdı.

Çömelme (squat), yatarak halter kaldırma ( bench press) ve yerden ağırlık ile doğrulma (deadlift) hareketlerini yaparak en yüksek ağırlığı kaldırma hedefine dayanan powerlifting branşı sporcuları 46 yaşındaki Sadrettin Özbahçeci ve 45 yaşındaki Kahraman Gevrovski Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri sundu.

İki sporcu çeşitli ağırlıklarla başladıkları gösterilerini Togg'un 2 bin 126 kilogram ağırlığındaki T10X modelini kaldırarak tamamladı.

Araca çeşitli aparatların takılmasının ardından iki sporcu aracı ön tarafından bir süre kaldırdı.

İzleyenler sporcuları alkışladı.