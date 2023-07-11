Tekirdağ'da Okçuluk Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan okçuluk merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, merkezde devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Merkezin gençlere modern ekipmanlarla güvenli ve konforlu bir spor ortamı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşa edilen okçuluk merkezinin yapımı sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin ve yetişkinlerin okçuluk yeteneklerini geliştirebilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için yapılan merkezde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, merkezde devam eden çalışmaları inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Uzunlar, gençlerin modern ekipmanlarla, güvenli ve konforlu bir ortamda sporla iç içe bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirtti.

İncelemelerinde Uzunlar'a, başkan yardımcısı Gökhan Saygı da eşlik etti.