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Tekirdağ'da Gençlik Haftası Atletizm Yarışları Heyecanı

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Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası Atletizm İl Yarışları'nda öğrenciler kıyasıya mücadelede ederek madalyanın sahibi oldu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası Atletizm İl Yarışları'nda öğrenciler kıyasıya mücadelede ederek madalyanın sahibi oldu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası Atletizm İl Yarışları, Namık Kemal Stadı'nda düzenlendi. Tekirdağ il genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı atletizm yarışmalarında, 60 metre sprint koşu yarışları gerçekleştirildi. Tekirdağ il genelinde bulunan kız ve erkek öğrencilerin katıldığı yarışlar büyük heyecana sahne oldu. U10 Kızlar kategorisi 60 metre yarışlarında Mevlana İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Ada Akgün, rakiplerini geride bırakarak il birinciliğini elde etti. Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve sporcuların aileleri tarafından takdim edildi.

Yarış sonrası açıklamada bulunan Akgün, yarışlara çok çalışarak hazırlandığını ifade ederek, "Hedefim, bundan sonra Türkiye Şampiyonalarında Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil etmek" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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