Tekirdağ'da engelli çocuklar yüzme kursunda sosyalleşiyor

Tekirdağ'da düzenlenen yüzme kursuna katılan 60 özel çocuk, yüzme antrenörleriyle birlikte kulaç atarak sosyalleşme imkanı buluyor. Çocuklar, aldıkları yüzme eğitimiyle hayata tutunuyor ve sosyalleşiyor. Kursa ilgi yoğun olup, haftada 4 gün çalışmalar devam ediyor. Yüzme sayesinde çocukların hayatlarında olumlu değişimler olduğu belirtiliyor.

Tekirdağ'da engelli çocuklar katıldıkları yüzme kursunda kulaç atarak sosyalleşme imkanı buluyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen kurslara katılan 60 özel çocuk, yüzme antrenörleriyle havuzda keyifli zaman geçiriyor.

Çocuklar, aldıkları yüzme eğitimiyle hem hayata tutunuyor hem de sosyalleşiyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatlarının değiştiğini söyledi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Bulut, "Yaz kurslarımız 60 kişiyle devam ediyor. Kursa gelmek isteyenleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Kişi fazla olsa da kurs saatimizi artırarak ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftada 4 gün çocuklarla çalışıyoruz. Bedensel engelli, otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukları suyla tanıştırıyoruz." dedi.

Bulut, özel çocuklarla çalışmanın keyifli olduğunu, sudaki mutluluklarını görmenin huzur verdiğini dile getirdi.

Özel çocukların sporla ilgilenmesi gerektiğini belirten Bulut, "Çocuklar yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatlarında çok güzel değişimler oluyor. Yüzme sayesinde çocuklarının konuşmalarının bile değiştiğini söylüyor aileler. Onlar burada sosyalleşiyor. Su çocuklara çok iyi geliyor. Aileler çocuklarını evde tutmasın, biz herkesi yüzmeye bekleriz." diye konuştu.

Çocuğunu kursa getiren Melek Güngör de yüzmenin oğlu için çok güzel bir eğlence olduğunu anlattı.

Otizmli oğlunun yüzmekten keyif aldığını aktaran Güngör, "Yüzmeye başladıktan sonra iletişimi de çok iyi oldu. Suda çok eğleniyorlar. Herkes çocuklarını bu tür faaliyetlere katmalı. Biz faydasını görüyoruz. Onun için burada zaman eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.