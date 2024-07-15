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Tekirdağ'da Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları Sona Erdi

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Tekirdağ'da düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları sona erdi. Yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" sona erdi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen ve Marmara Deniz'i açıklarında yapılan yarışlara 60 sporcu katıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist genel kategori:

1 - Eren Çakır

2 - Tuna Kaya

3 - Shterion Dailov

Optimist junior kategori:

1 - Doruk Özkan

2 - Kemal Efe Kara

3 - Sude Destereci

Optimist kızlar kategorisi:

1 - Melis Bolat

2 - Sude Destereci

3 - Duru Ateş

ILCA 4 genel kategori:

1 - Naz Genç

2 - Utku Aksoy

3 - Ege Subaşı

ILCA 6 genel kategori:

1 - İlayda Şen

2 - Ege Ayyıldızbayraktar

Kaynak: AA / Spor

Demokrasi Tekirdağ Spor Güncel Haberler

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