Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması Tekirdağ'da devam ediyor

Güncelleme:
Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması'nın ikinci günü devam ediyor. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan 183 sporcunun katıldığı yarışma, yarınki ödül töreniyle sona erecek.

Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması, ikinci gün müsabakalarıyla Tekirdağ'da sürüyor.

Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerindeki 19 kulüpten 183 sporcu katılıyor.

Yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek yarışlar 5 farklı kategoride yapılıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, AA muhabirine, Tekirdağ'ın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Farklı illerden gelen sporcuların mücadelesinin dün başladığını ifade eden Üzgün, "Sporcularımız dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Yarışmaya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. inşallah ileride güzel dereceler alarak ülkemizi uluslararası arenada da temsil etmelerini isteriz. Kent olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

