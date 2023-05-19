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Tekirdağ'da 19 Mayıs nefes kesti

Tekirdağ'da 19 Mayıs nefes kesti

Spor Haberleri

- Tekirdağ'da 19 Mayıs nefes kesti Tekirdağ'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin gösterileri nefes kesti.

- Tekirdağ'da 19 Mayıs nefes kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin gösterileri nefes kesti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Tarihi Valilik Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törenden sonra kutlama programı sahil amfi tiyatro alanında devam etti. Burada çeşitli gösterilerle devam eden kutlamalarda gençlerin tekvando gösterileri kutlamalara damga vurdu. Gençlerin senaryo gereği gerçekleştirdiği dövüş teknikleri nefes keserken, vatandaşlarda o anları izlemekten büyük keyif aldı.

Kutlamalarda Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, gençlerin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Kutlamalar çeşitli gösterilerle devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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