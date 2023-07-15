Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları Sona Erdi

Tekirdağ'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yelken yarışları sona erdi. Yarışlara 48 sporcu katıldı ve 3 farklı sınıfta yapıldı. Ödül töreninde sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 48 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında öğlen saatlerinde başlayan yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Murat Gül, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist Genel Kategori:

1 - Tuna Kaya

2 - Eren Çakır

3 - Arel Barut

Optimist Junior Kategori:

1 - Arel Barut

2 - Boran Öden

3 - Dora Özdemir

Optimist Kızlar Kategorisi:

1 - Melis Bolat

2 - Duru Ateş

3 - Ece Destereci

ILCA 4 Genel Kategori:

1 - İlayda Şen

2 - Ece Subaşı

3 - Utku Aksoy

ILCA 6 Genel Kategori:

1 - Kutsal Güneş Kurnaz

2 - Meriç Erdağlı

3 - Bircesu Çoban